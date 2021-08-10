Калуга, 10 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Калужской области общий объем финансирования мероприятий национального проекта «Культура» составил 710,4 млн рублей, из них 504 млн рублей — средства федерального бюджета. Основной целью проекта является обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценностям. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры области Павла Суслова.

Иван Билибин. Золотая рыбка. До 1937

По словам главы ведомства, выделенные средства позволили, в том числе, построить сельский Дом культуры в Сухиничском районе, начать строительство Центра культурного развития в посёлке Ферзиково, капитально отремонтировать 16 зданий сельских домов культуры. В 2021 году будет построено два дома культуры в Мосальском и Перемышльском районах, капитально отремонтировано 13 сельских Домов культуры. Кроме того, за 2020−2021 годы отремонтируют 17 зданий детских школ искусств.

Более 500 специалистов сферы культуры повысили квалификацию в ведущих российских творческих вузах, более 1000 — на базе областного методического центра. В регионе реализуются федеральные программы детского культурно-познавательного туризма: «Большая Засечная черта», «Дороги Победы» и «Калуга — колыбель космонавтики». Министерством культуры области с 2019 года по 2021 год было поддержано 18 проектов в области культуры и искусства на общую более 16 млн рублей.

В регионе проходит широкое внедрение цифровых технологий. На территории области открыты 10 виртуальных концертных залов, в 2022 году будут созданы еще два. Ведется оцифровка книжных памятников, хранящихся в калужской областной научной библиотеке им. Белинского для пополнения Национальной электронной библиотеки. В области доступ к ней обеспечивают 73 библиотечных учреждения. Создаются мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности. В данном проекте уже принимают участие Дом-музей Г.С. Батенькова, Дом-музей И. Г. Билибина (Дом Шамиля), Калужский музей изобразительных искусств, Тарусская картинная галерея, Музей истории города Обнинска.

«Крупнейшим проектом, реализуемым в рамках нацпроекта «Культура», является строительство здания Калужского областного театра юного зрителя. В 2022—2023 годах планируются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» в целях создания культурно-просветительного и выставочного центра Государственного Эрмитажа на территории Калужской области», — отметил Павел Суслов.