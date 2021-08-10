Нью-Дели, 10 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 28,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 28 204 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 31 998 158.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 373 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 428 682.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 31 180 968 человек вылечились от нового заболевания и еще 3888 508 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 35 499 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.