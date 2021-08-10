Челябинск, 10 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки от COVID-19 скончались уже 25 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии от этого заболевания в регионе скончались уже 2330 человек.

Выздоровел за сутки 291 гражданин. А с начала пандемии поправились уже 68 729 граждан.