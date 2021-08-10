Москва, 10 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Российские миротворцы впервые в Нагорном Карабахе отработали новую тактику «кочующего» миномёта. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

«Артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами в горах из орудий, установленных в кузовах автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Сообщается, что артиллеристам нужно было выезжать на временную позицию, чтобы уничтожить заданную цель, и покинуть место в максимально короткие сроки. Для сокращения времени миномёты установили на технику.

«Личный состав с задачей справился, оценки за сегодняшний день «хорошо» и «отлично», — приводит пресс-служба заявление руководителя занятия Андрея Мохова.

По данным министерства, тактика «кочующего» миномёта позволяет отражать атаки превосходящих сил противника и быстро менять позиции во время контр-батарейной борьбы.

Напомним, российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах в ноябре 2020 года для контролем режима прекращения огня после трёхсторонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.