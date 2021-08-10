Самара, , 11:02 — REGNUM Руководителя следственного управления Следственного комитета РФ (СК РФ) по Самарской области полковника юстиции Галиханова Марата Файзурахмановича представили в регионе.

Следователь Sledcom.ru

Сообщается, что 9 августа 2021 года в следственном управлении прошло мероприятие, которое было посвящено представлению вновь назначенного руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области полковника юстиции Галиханова Марата Файзурахмановича.

Представил главу областного следственного управления руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ (с дислокацией в городе Нижний Новгород) полковник юстиции Федотов Андрей Евгеньевич.

Он зачитал Указ президента РФ о назначении полковника юстиции М.Ф. Галиханова на занимаемую должность и пожелал ему успехов в работе.