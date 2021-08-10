Вашингтон, 10 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE, которые предназначены для зенитных ракетных комплексов Patriot, провела на своем полигоне в штате Нью-Мексико корпорация Lockheed Martin. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба корпорации.

Patriot

«В ходе испытаний ракета PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету, тем самым подтвердив штатную работу обновленного программного обеспечения и компонентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что ранее была проведена модернизация программного и аппаратного обеспечения ракет и пусковых установок и это, как отмечает пресс-служба, позволит названным системам соответствовать современным запросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством.