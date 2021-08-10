Минск, 10 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с представителями прессы, экспертного и медийного сообщества перепутал американскую журналистку с «девушкой из регионов».

President.gov.by «Большой разговор с президентом» Белоруссии Александром Лукашенко

В ходе мероприятия, которое проходило в зале Дворца Независимости, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт указала на то, что пришло время дать возможность задать вопрос представителю региональной прессы Белоруссии. Обратиться к белорусскому лидеру она предложила сотруднице издания «Минская правда».

После чего Лукашенко, выбирая следующего журналиста, который будет задавать ему вопрос, обратил внимание на представительницу СМИ в первых рядах.

«Ну вот девушка с региона», — обратился президент к журналистке, сидевшей в первых рядах.

Однако это оказалась американская журналистка Валери Хопкинс из газеты The New York Times. За этим в зале последовал дружный смех.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл «Большой разговор» с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Беседа длилась рекордные 8 часов и 15 минут.