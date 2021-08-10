Казань, 10 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Казани после комплексного капитального ремонта на территории рядом с домами №2 по улице Волгоградской и №150, №152 по улице Декабристов появится первая зарядная станция для электромобилей. На благоустройство двора и ремонт домов направили 48,3 млн рублей, сообщает мэрия.

Itsafez.com Электрозаправка

Во дворе обновляют асфальтовое покрытие, а затем приступят к установке элементов освещения и малых архитектурных форм. Здесь появятся спортивные и детские сооружения, новые пешеходные дорожки. Увеличится до 51 машиноместа зона парковки автомобилей, где по просьбе жителей будет организовано одно место для инвалидов.

Особенностью данного двора станет наличие заправочной станции для электромобилей. Для этого подготовят одно машиноместо. Всего в Казани организовано более 20 электрозаправок, которые расположены в общественных местах. Городские власти планируют в дальнейшем установить электрозаправки и в других дворах. Оплачивать услугу владельцы электроавтомобилей смогут через мобильное приложение. Один кВт электроэнергии в час будет стоить 10 рублей.

Всего в рамках республиканской программы «Наш двор» в Казани запланировано благоустройство 223 дворов у 408 домов. По программе капитального ремонта на 2021 год в городе наметили отремонтировать 295 многоквартирных домов на сумму в 2,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии насчитывается 25 школ, построенных более 30 лет назад. На 2022 год запланирован лимит финансирования на эти цели в сумме 400 млн рублей, но данных средств хватит лишь на восстановление одной школы.

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