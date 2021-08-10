Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Всем фигурантам дела о земельных махинациях в Аксайском районе Ростовской области продлили арест. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

До 11 октября под стражей пробудут бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, а также предполагаемые сообщники Вадим Бабаев, Иван Ситько и Эдуард Бабаев. Также по делу проходит Тураб Исаев, который арестован на два месяца.

Напомним, что организатором преступного сообщества считается бизнесмен Карим Бабаев, который объявлен в розыск.

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ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2021 года стало известно о задержании главы администрации Аксайского района. Виталия Борзенко подозревают в участии в преступном сообществе, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями. В июле Борзенко, возглавлявший районную администрацию района на протяжении порядка 30 лет, подал в отставку.