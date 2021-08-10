Биробиджан, 10 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Областная больница Еврейской автономной области получила новую партию вакцины от COVID-19. Количество материала для прививок ограничено, сообщили 10 августа в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: В ЕАО боятся начала учебного года из-за рисков распространения COVID-19

Прививки от коронавируса можно будет поставить в пунктах вакцинации в Сбербанке, МФЦ, передвижном комплексе у городского Дворца культуры, а также в областной поликлинике. Вакцинировать жителей ЕАО будут «ЭпиВакКороной».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономии намерены готовиться к началу учебного года в контексте угрозы распространения COVID-19. Чтобы избежать тяжелого течения и летальных исходов, необходимо привиться, подчеркнул заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков.