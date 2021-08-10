Барнаул, 10 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 и 11 августа в регионе ожидаются сильные дожди, град, при грозах порывы ветра могут достигать 20−24 м/с.

Гроза

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 14 и ночью 15 июля 2021 года.

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