Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (47 случаев), сообщает 10 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 172 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 10 августа в Югре зарегистрировано 67 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 65 201 человек, 988 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).