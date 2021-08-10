Белгород, 10 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Оправдательный приговор на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Белгородский областной суд в отношении женщины, обвиняемой в убийстве тяжелобольного супруга в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемая 20 лет ухаживала за полупарализованным супругом, перенёсшим инсульт. Состояние мужчины ухудшалось, он стал раздражительным и в ноябре 2019 года женщина задушила его. Ей инкриминировали убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии.

«Присяжные заседатели посчитали недоказанным событие преступления, описанное в обвинительном заключении. В силу части 1 статьи 348 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора. За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием», — подчеркнули в суде.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.