Екатеринбург, 10 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) возобновят прямые рейсы в Будапешт, сообщили в пресс-службе одного из уральских авиаперевозчиков.

(сс) Rexus Будапешт

Полёты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолётах Airbus A320. Цены на билеты пока дорогие — в одну сторону удастся слетать не менее чем за 24 тыс. рублей.

Рейсам придали статус грузопассажирских. В самолёт пустят лишь тех, кто привился от коронавируса или недавно перенёс COVID-19. Полететь в Венгрию удастся с 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Екатеринбурга стали летать самолёты в Албанию.