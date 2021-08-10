Ульяновск, 10 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области ковидных пациентов лечат в 12 госпиталях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По официальным данным, в настоящее время амбулаторное лечение проходят 3275 больных COVID-19, госпитализированы 1404 пациента.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков уточняет, что в 12 госпитальных базах развёрнуто 1512 коек, из них свободно 7,1%. По словам руководителя ведомства, «в ближайшее время» планируется расширить количество коек в ковидных госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 68 031 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 117 человек, жертвами COVID-19 стали 2062 человека.