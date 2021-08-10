Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону атаку на танкер Mercer Street. Об этом Блинкен написал в своём Twitter.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Сегодня разговаривал с министром иностранных дел Саудовской Аравии о недавнем нападении Ирана (на танкер Mercer Street) в Аравийском море», — написал он.

По его словам, он также обсудил с коллегой из Саудовской Аравии темы прекращения огня в Йемене, необходимость прогресса в сфере прав человека и сотрудничество в области безопасности между США и Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля танкер Mercer Street, который двигался в водах Аравийского моря под флагом Либерии, подвергся атаке. В результате случившегося погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании.

Отметим, что никаких доказательств причастности Ирана к инциденту с танкером Mercer Street до сих пор не представлено. Тегеран категорически отрицает эти обвинения, называя их противоречивыми, лживыми и провокационными.

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