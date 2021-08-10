Появились фотографии обновлённого Audi Q2L
Пекин, 10 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии обновленной удлиненной версии Audi Q2 с приставкой L, предназначенной для авторынка Китая. Фотографии размещены на китайском портале Autohome.
Отличительной особенностью обновленного Audi Q2L стали растянутые задние двери. Кроме того, модель получила иную радиаторную решетку с хромированными деталями и угловатые фары. Также дизайн модели дополнен черными акцентами.
Внутри рестайлингового Audi Q2L установлен спортивный руль со скошенным низом и мультимедийная система с сервоприводом. Таким образом, экран мультимедиа можно убрать, что доступно только для топовых версий модели.
Под капотом Audi Q2L установлен 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., который идёт в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.
Ранее компания Audi представила тизерное изображение концепта Skysphere, дебют которого состоится в ближайшее время.
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