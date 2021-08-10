Пекин, 10 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии обновленной удлиненной версии Audi Q2 с приставкой L, предназначенной для авторынка Китая. Фотографии размещены на китайском портале Autohome.

Autohome Audi Q2L

Отличительной особенностью обновленного Audi Q2L стали растянутые задние двери. Кроме того, модель получила иную радиаторную решетку с хромированными деталями и угловатые фары. Также дизайн модели дополнен черными акцентами.

Внутри рестайлингового Audi Q2L установлен спортивный руль со скошенным низом и мультимедийная система с сервоприводом. Таким образом, экран мультимедиа можно убрать, что доступно только для топовых версий модели.

Под капотом Audi Q2L установлен 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., который идёт в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.

Ранее компания Audi представила тизерное изображение концепта Skysphere, дебют которого состоится в ближайшее время.

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