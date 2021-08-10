Москва, 10 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Более третей жителей России (34%) считают, чтобы не отстать от жизни, необходимо проходить обучение и осваивать новые навыки ежегодно, приводит данные ВЦИОМ.

Adm44.ru Дополнительное образование

По мнению 38%, проходить обучение и повышение квалификации нужно проходить раз в несколько лет. Не видят необходимости в дополнительном образовании при наличии хорошего базового образования и открытости новому 20% опрошенных.

За последний год проходили какое-либо обучение 28%. Чаще всего обучались новому граждане с высшим образованием (41%), пользователи интернета (36%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%). Не обучались 71%, не пользователи интернета (97%), жители сел (83%) и граждане с неполным средним образованием (90%).

Опрос проведен 17 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласны с необходимостью дополнительного обучения большинство жителей России (72%).

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