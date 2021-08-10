Пекин, 10 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Апелляция ранее приговоренного за торговлю нарками к смертной казни гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга рассмотрена народным судом верхней ступени провинции Ляонин, оставившим прежний вердикт без изменений. Об этом 10 августа сообщается в обнародованном решении суда.

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По решению суда, предыдущий приговор Шелленбергу «признан обоснованным, а мера наказания — подходящей».

Также уточняется, что на судебном заседании находились два переводчика и сотрудники посольства Канады в Китае.

Напомним, в январе 2019 года Шелленберг был приговорён к смертной казни и конфискации всего его имущества за контрабанду свыше 220 кг наркотических веществ.