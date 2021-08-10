Сеул, 10 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Южной Корее утвердили план проведения третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19 производства SK Bioscience. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

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Известно, что первые два этапа испытаний вакцины прошли успешно. У всех вакцинированных подтверждено образование антител, нейтрализующих вирус. Среди побочных эффектов были обнаружены: боль в месте укола, головные и мышечные боли, лихорадка, тошнота.

Препарат под названием GBP510 является первой южнокорейской вакциной, которая получила право на третью фазу клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1540 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 213 987.

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