Уфа, 10 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Более одной тонны фальсифицированного алкоголя изъяли в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Без алкоголя

Сообщается, что более тонны алкогольных напитков без соответствующей маркировки продавали в Дюртюлинском районе. По подозрению в незаконной продаже алкоголя были задержаны 25-летний, 36-летний, 40-летний и 43-летний жители города Дюртюли.

«Горячительное сомнительного происхождения мужчины закупали оптом у неизвестных людей. Далее, накручивая цену, поставляли приобретенный товар жителям Дюртюлинского района. С мест происшествий изъято более 1 тысячи литров фальсифицированной алкогольной продукции в бутылках объемом по 0,5 литров, 6 машин, 11 сотовых телефонов и более полумиллиона рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, стражи порядка выявили факт незаконной перевозки спиртосодержащей продукции из склада с целью продажи. Во время осмотра автомобиля 33-летнего жителя Татарии было обнаружено и изъято 2700 флаконов этилового спирта на сумму более 160 тысяч рублей.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Расследование дел продолжается.