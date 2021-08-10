Лондон, 10 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Британский аукционный дом Silverstone продал уникальный Mitsubishi Lancer Evolution шестого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Silverstone Mitsubishi Lancer Evolution

Данная модель была выпущена в 2000 году. Автомобиль был продан за 146 250 фунтов (14 913 625 рублей). Отмечается, что седан был продан по рекордной для этой модели цене. Это объясняется тем, что модель стала первым автомобилем особой ограниченной серии Tommi Makinen Edition.

Проданная на британском аукционе модель имеет серийный номер 001. Тираж модели ограничен 250 экземплярами. При этом всего было выпущено 50 единиц Mitsubishi Lancer Evolution с особым оформлением кузова Special Colour.

Отличительными особенностями этих моделей являются красный оттенок кузова, белые диски колес и детали гоночной ливреи на бортах и антикрыле.

Ранее на британском аукционе Collecting Cars был продан редкий Porsche Carrera GT чемпиона «Формулы 1».

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