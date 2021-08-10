Горно-Алтайск, 10 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай 9 августа было подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В столице региона — городе Горно-Алтайске — выявили десять носителей коронавируса. За весь период пандемии в республике подтверждено 19 929 случаев COVID-19.

Коронавирусную инфекцию победил ещё 61 житель региона. Общее число выздоровевших в Горном Алтае — 18 422 человека.

По данным оперштаба, зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле умерли 86-летняя жительница Горно-Алтайска и 67-летний житель Турочакского района. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 318 человек (273 умерли от коронавирусной инфекции, 45 — от иных причин).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Горном Алтае был подтверждён 41 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 29 человек.