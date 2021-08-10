Якутск, 10 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Впервые с момента начала наблюдений NASA зафиксировало очень сильную задымлённость вокруг Земли. Дым лесных пожаров Якутии окутал планету, пишет 10 августа ИА «Снег» со ссылкой на информационный сайт спектрорадиометра MODIS. Издание опубликовало фотографию Земли из космоса, планета в густом дыму.

Лесной пожар

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«Данное изображение получено спектрорадиометром изображения с умеренным разрешением (MODIS) на борту спутника NASA Aqua 6 августа… Дым был настолько густым, что большая часть Земли внизу оказалась скрыта из виду. На этой неделе дым от лесных пожаров преодолел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса. Такое достижение фиксируется впервые с момента регистрируемых наблюдений», — констатировали исследователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают гореть леса. За прошедшие сутки в республике найдено 28 новых возгораний, их площадь — 10 тыс. га.