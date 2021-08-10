Симферополь, 10 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ начали крымские следователи после обрушения стены при реконструкции филармонии в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю 10 августа. Следственная группа направлена на место происшествия.

ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Место происшествия

Рано утром 10 августа на улице Пушкина Симферополя произошло обрушение здания, в котором производилась реконструкция. Пострадавших при обрушении нет.

По предварительным данным, при проведении работ была повреждена несущая стена здания. Сейчас следователи выясняют сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненных объемах реконструкции, устанавливается причинённый ущерб.

Квартал с целью безопасности граждан оцеплен сотрудниками МВД и МЧС.