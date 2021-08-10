Владикавказ, 10 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержаны экс-глава правительства республики Сергей Такоев и бывший министр туризма Алан Диамбеков. Их подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным, приведенным в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, вместе с ними задержана экс-гендиректор завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемых в растрате денежных средств из бюджета РСО-Алании.

По данным СКР, в настоящее время проводятся обыски по местам жительства подозреваемых. Уголовное дело расследуют сотрудники Главного следственного управления СК России.