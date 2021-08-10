Конакри, 10 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В южной части Гвинеи выявили первый летальный исход от геморрагической лихорадки Марбург (также известной как «болезнь зеленых мартышек»), на данный момент являющейся неизлечимой. Об этом 10 августа сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

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Уточняется, что случай заражения лихорадкой Марбург зафиксировали в провинции Гуэкуду, в которой несколько лет назад также была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола.

Также отмечается, что в настоящее время образцы исследовали в двух лабораториях и направили в Институт Пастера в Сенегале, в котором также подтвердили заболевание лихорадкой Марбург.

При этом указывается, что это первый случай заболевания лихорадкой Марбурга в западной Африке и заболевший ею пациент скончался.

Отметим, по данным ВОЗ, лихорадка Марбурга принадлежит семейству тех же вирусов, приводящих к заражению лихорадкой Эбола.