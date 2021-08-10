* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, 10 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Отчаянная попытка сформировать коалицию НАТО для сохранения военного присутствия в Афганистане после объявленного США вывода войск из этой страны, которую предприняла Великобритания, не увенчалась успехом. Об этом в интервью газете Daily Mail сообщил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

The U.S. Army Военные США

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«Я пытался обсудить это со странами НАТО, но они не были заинтересованы, почти все, — подчеркнул глава минобороны. — Довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены».

Министр отметил, что рассматривалась возможность сохранения в одностороннем порядке военного присутствия Великобритании, однако для этого стране пришлось бы снизить активность в других точках мира. Поэтому после отказа союзников по НАТО Британия решила, что не может рисковать и действовать в одиночку, добавил Уоллес.

Глава оборонного ведомства Соединённого Королевства также осудил заключённое между США и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана.

«Сделка была гнилой, у нее были недостатки», — подчеркнул Уоллес.

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Он считает, что такой шаг может привести к тому, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова возьмут верх, и Британии придётся вернуться в Афганистан для новой военной кампании.

По мнению министра, вывод сил Североатлантического альянса продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада.

«И снова Запад уличили в том, что он придерживается мнения, согласно которому проблемы устраняют, а не решают», — подчеркнул глава минобороны Великобритании.

Ранее бывшие министры обороны Великобритании Джонни Мерсер и Тобиас Эллвуд выступили с заявлениями о необходимости возвращения британских вооружённых сил в Афганистан. Они подчеркнули, что «ни один призыв к воздушной поддержке со стороны афганских войск на земле не должен оставаться без ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане обострилась в середине июля на фоне вывода из страны войск США. Так, к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.

Министерство обороны США считает, что ситуация в Афганистане развивается в нежелательном направлении и вызывает обеспокоенность. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона уверена в наличии у «афганских сил всех возможностей значительно изменить военную обстановку».