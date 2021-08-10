Брянск, 10 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода задержаны в Брянской области. Злоумышленники от незаконной врезки проложили порядка 400 метров трубы в арендованный ангар, сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Дружба»

Maureen Нефтепровод

Трёх подозреваемых, среди которых гражданин Латвии, задержали 7 августа сотрудники полиции и регионального УФСБ. Установлено, что злоумышленники провели незаконную врезку в нефтепродуктопровод Куйбышев — Брянск, затем сделали свой отвод протяжённостью порядка 400 метров к территории ООО «Брянский завод красок», где арендовали ангар. Кроме того, обнаружены три автомобиля, в двух из которых находились ёмкости, заполненные нефтепродуктами.

Возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что в преступной группе могли быть и другие участники.