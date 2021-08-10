* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад направился в Доху, где намерен требовать от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановить наступление в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Залмай Халилзад U.S. Department of State

Отмечается, что ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

Также сообщается, что Халилзад будет «оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они прекратили свое военное наступление и договорились о политическом урегулировании».

Как сообщало ИА REGNUM. к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.

Ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняло предложение США о создании временного правительства Афганистана.

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