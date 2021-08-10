США намерены убедить талибов* прекратить наступление в Афганистане
Вашингтон, 10 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад направился в Доху, где намерен требовать от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановить наступление в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Отмечается, что ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».
Также сообщается, что Халилзад будет «оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они прекратили свое военное наступление и договорились о политическом урегулировании».
Как сообщало ИА REGNUM. к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.
Ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняло предложение США о создании временного правительства Афганистана.
Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли предложение США о временном правительстве Афганистана