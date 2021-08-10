Лима, 10 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи около побережья Перу. Об этом 10 августа сообщает Геологическая служба США (USGS).

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 83 км в северо-восточном направлении от города Ика.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами в Тихом океане в районе острова Маккуори, принадлежащего Австралии.