Тбилиси, 10 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 44 536 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5697 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 455 846 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 406 475 победили инфекцию, в том числе 2713 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6182 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 54 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6552пациент, в оборудованных гостиницах — 2672.

Днём ранее в Грузии в ходе 23 439 исследований выявили 2236 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3146 человек.

Стоит отметить, что 5697 случаев заражения коронавирусом в сутки — это «рекорд» для Грузии. Ранее этот показатель достиг максимума 5 декабря 2020 года. Тогда сообщили о 5450 выявленных носителях SARS-CoV-2. Также «рекордом» для Грузии является смерть 54 пациентов с COVID-19 в сутки. До этого максимальное количество было зарегистрировано 19 декабря 2020 года — 53 человека.