Красноуфимск, Свердловская область, 10 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В селе Чатлык Красноуфимского округа Свердловской области 16-летний подросток спас из горящего дома троих детей. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар

Пожар произошёл рано утром 1 августа на улице Ленина. Огонь вспыхнул на веранде и преградил выход на улицу. Сергей увидел огонь и дым, забежал к себе домой и сообщил отцу о возгорании. А затем подбежал к горящему дому и через окно вытащил троих спящих детей.

Потом юный герой увидел, что огонь движется к соседнему дому, чтобы разбудить жителей и сообщить об угрозе пожара. Взрослых внутри не оказалось, зато там спали четверо детей. Их он эвакуировал на улицу.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Герой является учащимся местного училища. Сейчас МЧС России решает вопрос о его награждении.