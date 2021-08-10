Москва, 10 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 33 лесных пожара на общей площади 254 105 га. Об этом 10 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

(сс) skeeze Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 254 105 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Московской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Томской и Иркутской областей; в Красноярском крае, а также в Республиках Мордовия, Якутия и в Башкирии.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 196 лесных пожаров на общей площади 1 572 967 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 8697 человек, 1514 единицы техники и 26 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 39 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 9 августа в Красноярском крае задымление наблюдалось в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях.