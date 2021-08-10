Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Камчатки от «Единой России» Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Его адвокат передала ИА Кам 24 признание народного избранника.

Убийство

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Редькин узнал от жителей посёлка Озерновского о том, что на свалке бродит медведь. От косолапого хищника могли пострадать люди. Депутат отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в медведя. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель.

«Я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал депутат.

Редькин приостановил своё членство в «Единой России».

Известно, что 10 августа Редькин был задержан.

Игорь Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки. Он является председателем наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто».

В 2015 году был награждён почетной грамотой Совфеда РФ.

За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутата тобольской городской думы Сергея Вакарина суд 16 июля постановил взял под стражу на два месяца. Его обвиняют по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).