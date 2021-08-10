Уфа, 10 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. 273 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба главы региона.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Сообщается, что всего в республике выявили 50 885 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 46 319 человек, в том числе 96 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 в Башкирии получили 1 007 978 человек, а 789 859 человек завершили вакцинацию. В прошедшие 24 часа в республике констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 856 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 августа в регионе за сутки выявили 275 новых носителей коронавируса.