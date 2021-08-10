Москва, 10 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. С января по июнь 2021 года в Россию было ввезено 175,7 тыс. новых автомобилей, что на 86% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

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Отмечается, что за первое полугодие 2021 года в Россию было ввезено машин на сумму более 4,1 млрд долларов (+87,5%).

Что же касается грузовых машин, то их импорт в январе — июне составил 15,4 тыс. экземпляров, что на 82% больше, чем год назад за такой же период. Общая стоимость ввезенных грузовиков равна 1,08 млрд долларов (+130%).

Экспорт новых легковых автомобилей за первое полугодие текущего года из России увеличился на 44%, до 44,1 тыс. экземпляров. Общая стоимость всех отправленных в этот период автомобилей составила 712,5 млн долларов (+54%).

Напомним, компания MW Motors начала продажи на европейском авторынке электрических внедорожников УАЗ «Хантер», получивший название MWM Spartan EV.

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