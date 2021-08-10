Екатеринбург, 10 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 95-летней пенсионерки в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Pixabay.com Избиение

По версии следствия, женщину избила сиделка. У пострадавшей зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы. Свою проверку по факту инцидента начала и прокуратура.

«Представитель частной компании, занимающейся уходом за престарелыми гражданами, оказал 95-летней пенсионерке услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья», — считают следователи.

Дело открыли по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сотрудники СКР допрашивают свидетелей происшествия, проводят другие следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени произошёл схожий инцидент. Сиделка прямо на улице избила пожилую женщину инвалида.