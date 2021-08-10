Тбилиси, 1 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в первую очередь думает о том, как вылечиться. Об этом 31 июля на телеканале «Рустави 2» заявил адвокат политика Валерий Гелбахиани.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Юрист сказал, что лично обсуждал с бывшим президентом вопрос возвращения в политику после освобождения из тюрьмы. Саакашвили, по словам адвоката, считает, что никакая политика не стоит его жизни.

«Он мне говорил, что если когда-нибудь выздоровеет и встанет на ноги, то вернется на Украину и продолжит свою политическую деятельность на Украине, но ни при каких условиях в Грузии», — сказал Гелбахиани.

Напомним, Гелбахиани впервые 30 июля заявил, что Саакашвили хочет уйти из грузинской политики. Бывший президент это заявление еще не комментировал. В основанной им партии «Единое национальное движение» сказали по этому поводу, что с членами партии данный вопрос не обсуждался.