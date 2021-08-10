Канберра, 10 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Согласно новым данным правозащитного центра Kids Helpline, в Австралии число заявлений детей о жестоком обращении дома с января по июнь текущего года выросло на 49%. Причиной этого служат введенные по всей стране локдауны, где дети и взрослые вынуждены проводить большее количество времени вместе. Об этом 10 августа сообщил телеканал Nine News.

Psy-aletheia.ru Насилие

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В течение отчетного периода в службу поддержки поступило 662 звонка от детей и молодых людей, которые сообщали о случаях сексуального насилия со стороны взрослых членов семьи. Для сравнения: в прошлом году за тот же период обращений поступило более чем в три раза меньше — 210 звонков.

Наиболее отчетливо взаимосвязь между локдаунами и надругательством над детьми прослеживается в Виктории, где было введено шесть жестких карантинов за все время пандемии. Там количество сообщений о сексуальных домогательствах в семье, поступивших на телефон доверия, выросло на 70%. В Новом Южном Уэльсе рост составил 49%, а в Квинсленде — 30%.