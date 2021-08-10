Владикавказ, 10 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В РСО-Алании рассказали, кто оказался в числе скончавшихся пациентов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи из-за отказа в системе снабжения кислородом. По данным пресс-службы главы и правительства республики, это девять человек, в том числе один мужчина и восемь женщин. Самой младшей из них было 47 лет, старшей — 85. Мужчине было 63 года.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

«Среди умерших — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Понятно, что для родных скончавшихся пациентов слова о крайне тяжелом состоянии звучат малоутешительно. Пока пациент находится в больнице под контролем врачей, все всегда надеются на его спасение. Почему вместо этого больные стали жертвами поломки кислородной системы, предстоит выяснить следователям. СКР возбудил уголовное дело по факту трагедии, произошедшей 9 августа во Владикавказской больнице.

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