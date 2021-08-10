Канберра, 10 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Профессор исследовательского медицинского Института Бернета (Австралия) Майкл Тул назвал «Спутник V» отличной вакциной, сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

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По его словам, эффективность вакцины превышает 92% касательно предотвращения коронавируса. Это ставит его в один ряд с западными вакцинами, разработанными с использованием технологии мРНК.

Он также добавил, что быстрое создание российской вакцины «Спутник V» не является поводом для сомнений в эффективности препарата, поскольку у разработчиков уже была база вакцин против MERS и SARS.

Австралийский вирусолог Гэри Громанн также назвал «Спутник V» очень хорошей вакциной, и «это основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных».

Австралийский эпидемиолог Кэтрин Беннетт высказала мнение, что подобные «Спутнику V» препараты могут оказаться панацеей, однако принятие правильных решений затрудняет политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу. Борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу. «Это чистая коррупция — свои фирмы поддержать», уточнил он.

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