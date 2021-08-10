Токио, 10 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Во время своей грядущей поездки в Иран министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги собирается призвать Тегеран к возвращению соблюдения иранской стороной ее обязательств по ядерной сделке. Он заявил об этом 10 августа журналистам.

The Official CTBTO Photostream Тосимицу Мотэги

«Последовательная позиция нашей страны заключается в том, что мы поддерживаем ядерную сделку. Я намерен призвать иранские власти вернуться к обязательствам по ней», — сказал он.

Также Мотэги добавил, что Токио считает очень важным построение диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байденв ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили завершение Олимпиады в Токио, укрепление сотрудничества и другие актуальные вопросы.