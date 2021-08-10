Вашингтон, , 10:09 — REGNUM США следует наладить взаимодействие с Китаем в Арктике до того, как это успеет сделать Россия. Таким образом Вашингтон сможет осложнить жизнь Москве. С таким предложением выступила студентка Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета Уолша Сара Кейслер в статье, опубликованном 9 августа в The National Interest.

«Хотя доминирование России в Арктике — старые новости, на горизонте появляется новый игрок. Китай сигнализирует арктическим державам, что хочет получить кусок полярного пирога», — указала Кейслер.

Так, в 2018 году Китай разработал Арктическую стратегию, объявив о своих планах построить «Полярный шелковый путь» и расширить свою роль в Арктике. Он также попытался купить одну из арктических авиабаз Финляндии, что благодаря чему Китай смог бы стать официальной арктической страной. Хотя это и не увенчалось успехом, в апреле 2021 года Китай профинансировал проект России по сжижению природного газа в Арктике на сумму $11 млрд, что сделало ее основным участником одного из крупнейших арктических проектов. И сотрудничество КНР и РФ только нарастает.

«Если раньше Байден не рассматривал Китай как игрока в Арктике, то теперь он определенно должен это сделать. Китай не только четко сформулировал свои цели, но и дал понять, что Пекин готов вступить в союз с Москвой, чтобы закрепиться в регионе. Если учесть военное превосходство Москвы и экономические ресурсы Китая Вашингтон просто не может закрыть глаза на этот альянс», — продолжила она.

По словам Кейслер, у США в регионе наблюдается три основные цели, главной из которых является военное доминирование. За ним следует возможность использования громадных ресурсов региона и новых путей доставки грузов и, наконец, проведения исследовательской работы в Арктике.

«Потенциальный союз Китая с Россией поставит под угрозу все три цели. В случае объединения благодаря своим совместным ресурсам обе страны будут превосходить потенциал США в военном плане, территориальных претензиях и исследовательских возможностях», — предостерегла Кейслер.

«Чтобы не дать развиться этим отношениям, находящимся сейчас в зачаточном состоянии, США следует вместо этого вступить в союз с Китаем», — предложила она, указав, что несмотря на нынешнюю жесткую позицию Вашингтона по отношению к Пекину, «Арктика является полностью независимой сферой конкуренции в сфере безопасности и должна рассматриваться администрацией как таковая».

Взаимовыгодные отношения облегчили бы дипломатические отношения между двумя странами. Китай и США обычно конкурируют экономически. Если бы они объединились в Арктике, они могли бы создать столь же выгодные экономические перспективы, которые открыли бы канал связи между двумя странами.

Благодаря своему юридическому статусу как арктической страны США, с одной стороны, ввиду положения Китая как экспортера номер один в мире, с другой стороны, две страны могли бы заключить соглашение о трансарктическом судоходстве, конкурентоспособное с Россией. Или, имея доступ Соединенных Штатов к нефти и газу и статус Китая как ведущего мирового импортера природного газа, две страны могли бы создать серьезный энергетический альянс на Крайнем Севере.

«Если США хотят конкурировать с Россией, им нужно мыслить нестандартно», — указала Кейслер, подчеркнув, что взаимодействие с КНР даст США преимущество над Россией. — В настоящее время Россия доминирует в арктической сфере, имея самые большие территориальные претензии, военное присутствие и возможности судоходства в регионе».

По ее словам, если США серьезно настроены получить равное России влияние в Арктике, им нужен партнер, такой как Китай, чтобы получить преимущество. Вместе у обеих стран было бы гораздо больше финансирования, военного потенциала и — особенно в случае Китая —доступа к территории, чем раньше.

«Чтобы обуздать все большее влияние России, США должны уступить некоторую часть своих мощи и влияния маловероятной третьей стороне. В отличие от союзников США по НАТО в Арктике, Китаю есть куда расти», — заявила Кейслер.

«Десять лет назад у него вообще не было арктического присутствия. Сегодня он наращивает свои позиции, и это угроза арктической монополии России. Ввиду новизны в регионе Китай является правильным выбором для этого смелого политического шага», — заключила она.

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