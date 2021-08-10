Вашингтон, 10 августа 2021, 10:09 — REGNUM США следует наладить взаимодействие с Китаем в Арктике до того, как это успеет сделать Россия. Таким образом Вашингтон сможет осложнить жизнь Москве. С таким предложением выступила студентка Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета Уолша Сара Кейслер в статье, опубликованном 9 августа в The National Interest.
Так, в 2018 году Китай разработал Арктическую стратегию, объявив о своих планах построить «Полярный шелковый путь» и расширить свою роль в Арктике. Он также попытался купить одну из арктических авиабаз Финляндии, что благодаря чему Китай смог бы стать официальной арктической страной. Хотя это и не увенчалось успехом, в апреле 2021 года Китай профинансировал проект России по сжижению природного газа в Арктике на сумму $11 млрд, что сделало ее основным участником одного из крупнейших арктических проектов. И сотрудничество КНР и РФ только нарастает.
По словам Кейслер, у США в регионе наблюдается три основные цели, главной из которых является военное доминирование. За ним следует возможность использования громадных ресурсов региона и новых путей доставки грузов и, наконец, проведения исследовательской работы в Арктике.
Взаимовыгодные отношения облегчили бы дипломатические отношения между двумя странами. Китай и США обычно конкурируют экономически. Если бы они объединились в Арктике, они могли бы создать столь же выгодные экономические перспективы, которые открыли бы канал связи между двумя странами.
Благодаря своему юридическому статусу как арктической страны США, с одной стороны, ввиду положения Китая как экспортера номер один в мире, с другой стороны, две страны могли бы заключить соглашение о трансарктическом судоходстве, конкурентоспособное с Россией. Или, имея доступ Соединенных Штатов к нефти и газу и статус Китая как ведущего мирового импортера природного газа, две страны могли бы создать серьезный энергетический альянс на Крайнем Севере.
По ее словам, если США серьезно настроены получить равное России влияние в Арктике, им нужен партнер, такой как Китай, чтобы получить преимущество. Вместе у обеих стран было бы гораздо больше финансирования, военного потенциала и — особенно в случае Китая —доступа к территории, чем раньше.
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