Екатеринбург, 10 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. 71-летний житель Екатеринбурга перевёл злоумышленникам 6,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского управления МВД.

Communitarian.ru Мошенничество

Мошенники позвонили пенсионеру под видом банковских сотрудников и требовали перевести накопленные средства на «безопасные» счета. Было осуществлено несколько десятков переводов (в один из дней — 77 траншей, каждый по 15 тыс. рублей).

Также преступники убедили горожанина оформить кредит на 1 млн рублей и перевести полученные средства на свои счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге приговорили к 12 годам колонии строгого режима мужчину, обокравшего пенсионерок.