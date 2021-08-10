Москва, 10 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В России сотрудникам экстренных служб облегчат работу с автомобилями, попавшими в дорожно-транспортные происшествия. С этой целью МЧС России впервые планирует внедрить национальный стандарт, регулирующий так называемую карту спасения. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Первую редакцию данного ГОСТа подготовили специалисты этого учреждения.

Пресс-служба ГУ МЧС Крыма Место аварии

«Он [разрабатываемый ГОСТ] определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации», — пояснили в институте.

Также уточняется, что в «карте спасения» будут содержаться рекомендации для экстренных служб по обращению как самим автомобилем в случае аварии, так и для оказания оперативной и безопасной помощи пострадавшим, пишет ТАСС.

Такая инструкция в каждом автомобиле, уверены в ВНИИ ГОЧС, поможет спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, в том числе работающими на альтернативных источниках энергии, а также позволит эффективнее воспользоваться «золотым часом» — временем, необходимым для спасения пострадавших.

Необходимость разработки такого стандарта в организации объяснили активным развитием автомобилестроения. Специалисты отмечают, что работу спасателей существенно осложняет производство гибридных автомобилей и электромобилей, а также автомобилей, работающих на альтернативных источниках питания. При эксплуатации таких автомобилей спасатели не всегда знают конструктивные особенности каждой марки машины, а новый стандарт позволит идентифицировать пострадавший автомобиль и знать всё о его конструктивных особенностях.