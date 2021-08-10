Саратов, 10 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10 августа прошли 569 905 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

PATH global health Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За сутки привили 3663 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 462 253 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 10 августа подтверждено 75 644 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 70 317 человек, за сутки — 194 пациента.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 250 носителей коронавируса