Сидней, Австралия, 10 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Полиция Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) провела более 1 000 проверок в пригородах Сиднея в качестве обеспечительной меры в условиях локдауна. Об этом 10 августа в ходе пресс-конференции заявил заместитель комиссара полиции штата Гэри Уорбойз, передает телеканал Nine News.

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«Полицейскими были остановлены более 400 транспортных средств в тех случаях, когда могли иметь место нарушения санитарно-эпидемиологических распоряжений», — отметил Уорбойз.

В общей сложности было выписано 17 штрафов и семь транспортных средств были развернуты на дороге, после того как полицейские пришли к выводу, что у водителей нет разумных оправдания для продолжения следования по маршруту.

«Это трудное время для нашего сообщества и полицейских, но полиция Нового Южного Уэльса не отступит в своих усилиях по обеспечению того, чтобы люди выполняли предписания органов общественного здравоохранения по всему штату», — добавил Уорбойз.