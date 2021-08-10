Все допинг-пробы сборной России на Олимпиаде оказались отрицательными
Москва, 10 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Спортсменов из сборной России на летних Олимпийских играх в Токио проверяли на допинг каждый день и все их допинг-пробы оказались отрицательными. Об этом 10 августа сообщил главный врач национальной российской команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Кроме этого, Жолинский, слова которого приводит РИА Новости, указал, что члены сборной России также должны были постоянно сообщать, где они находятся.
При этом еще 2 августа директор по коммуникациям Международного Олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что среди членов сборной России на Олимпиаде не было выявлено положительных допинг-результатов.
Также тогда Адамс подчеркнул, что тесты на допинг проводят международные антидопинговые органы, являющиеся, по его мнению, полностью независимыми.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские спортсмены на Олимпиаде в Токио были «чистыми». Хотелось бы также и «чистых» судей.