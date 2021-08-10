Москва, 10 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Спортсменов из сборной России на летних Олимпийских играх в Токио проверяли на допинг каждый день и все их допинг-пробы оказались отрицательными. Об этом 10 августа сообщил главный врач национальной российской команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

Vecernji.hr Контейнеры для допинг-проб

Кроме этого, Жолинский, слова которого приводит РИА Новости, указал, что члены сборной России также должны были постоянно сообщать, где они находятся.

При этом еще 2 августа директор по коммуникациям Международного Олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что среди членов сборной России на Олимпиаде не было выявлено положительных допинг-результатов.

Также тогда Адамс подчеркнул, что тесты на допинг проводят международные антидопинговые органы, являющиеся, по его мнению, полностью независимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские спортсмены на Олимпиаде в Токио были «чистыми». Хотелось бы также и «чистых» судей.